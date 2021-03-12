Ранее неизвестный штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Японии

Токио, 12 марта. Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния сообщило об обнаружении нового штамма коронавирусной инфекции.

Житель Японии вернулся из поездки на Филиппины и обратился к врачу с жалобой на недомогание. Медики диагностировали у него коронавирус, отличающийся от «традиционных» штаммов. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителей японского минздрава.

По словам японских специалистов, новый штамм настолько же опасен, как и ранее выявленные мутации в ЮАР, Великобритании и Бразилии. Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили еще в начале декабря в канализации. Регион, в котором он был выявлен, не сообщается.

В связи с сообщениями о распространении «британского» штамма коронавируса, Япония приостановила выдачу виз гражданам иностранных государств. Запрет вступил в силу 28 декабря 2020 года и был продлен до 21 марта.

Ранее специалист Роспотребнадзора Алексей Горелов рассказал о влиянии новых штаммов SARS-CoV-2 на течение заболевания. По его словам, тяжесть заболевания не зависит от разновидности коронавируса.