Россиян предупредили об опасном влиянии морозов на неокрепший после коронавируса организм

Москва, 12 марта. Холодная погода негативно влияет на организм человека, который переболел коронавирусной инфекцией, предупредили российские врачи.

Воздух во время мороза становится более сухим. Поэтому люди с бронхиальной астмой и обструктивной болезнью легких хуже переносят холода. То же касается и переболевших коронавирусом, объяснил в беседе с Ura.ru врач-терапевт Алексей Водовозов. Также в зимний сезон в воздухе снижается количество кислорода.

Специалиста поддержала заслуженный врач России, депутат Госдумы РФ Наталья Санина. Она отметила, что холодный воздух провоцирует активность микрофлоры в организме. Это способствует быстрому проникновению вирусов. Переохлаждение может вызвать приступ стенокардии.

До этого израильские ученые выявили необычное свойство аспирина. Лекарство оказалось способно снижать риск распространения коронавирусной инфекции. Такие выводы специалисты сделали в ходе исследования данных более 10 тыс. человек после тестирования на наличие патогена.