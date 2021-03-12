Актер Леонов-Гладышев не бедствует, а просто проходит реабилитацию

Москва, 12 марта. Источник ФАН, близкий к семье Евгения Леонова-Гладышева, сообщил, что все слухи о бедственном финансовом положении актера и о том, что он был вынужден переехать в студию, продав квартиру, сильно преувеличены. Да, артист три раза в год проходит реабилитацию, каждый курс стоит 250 тысяч рублей. Но деньги были собраны поклонниками. Помогали Елизавета Боярская, друзья и коллеги по «Убойной силе», Андрей Федорцов, Александр Панкратов-Черный.

«Информация появилась со слов актера Марка Горонка, — рассказал источник ФАН. — Откуда он это взял, никому не понятно. Да, Евгений Борисович пытается восстановиться, пока есть сложности с деньгами. Но ему помогают, и жилье никто не продавал, они живут в той же квартире».

Коллеги актера тоже призвали не доверять словам Марка Горонка. Многие давно с ним не общались — Леонов-Гладышев пока не разговаривает по телефону, а тревожить артиста, борющегося с болезнью, лишний раз никто не будет.

«Я бы не доверял словам Марка Горонка», — сказал ФАН Евгений Ганелин, коллега артиста по «Убойной силе».

По словам еще одного актера из популярного телесериала — Сергея Кошонина, если бы Леонову-Гладышеву нужна была дополнительная финансовая помощь, то семья уж точно обратилась бы не к Горонку.

Напомним, в августе 2018 года актера, выехавшего на съемки в Москву, нашли на улице без сознания. Он был госпитализирован, врачи диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и перелом ребер. У него началось кровоизлияние в мозг, и была сделана операция. Сейчас Леонов-Гладышев восстанавливается после тяжелой болезни.