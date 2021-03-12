Диетолог указала на признаки недостатка витамина В12 в организме

Москва, 12 марта. Дефицит витамина В12 в организме может привести к слабости и вялому состоянию. Об этом рассказала член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Элемент В12 отвечает за кроветворную функцию, а также принимает активное участие в регуляции процессов деления костного мозга. При нехватке этого витамина начинает сокращаться созревание эритроцитов и других кровяных клеток. Кроме того, В12 влияет на обмен жирных кислот, которые нужны для синтеза миелиновых оболочек нервов.

Человек с дефицитом В12 будет ощущать неврологическую симптоматику, которая похожа на рассеянный склероз. Как пример, может пропасть чувствительность на кончиках пальцев. Витамин также снижает показатели гомоцистеина, который может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Восполнить нехватку В12 можно с помощью продуктов животного происхождения, но он частично разрушается при термической обработке.

Известный теледоктор Евгений Комаровский порекомендовал жителям мегаполисов принимать витамин D. Дефицит можно вычислить при помощи специального теста, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Весной людям особенно необходимы витамины. Наибольшую пользу могут принести темно-зеленые овощи, заявила нутрициолог Надежда Чернышева.