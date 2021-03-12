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Попова озвучила срок формирования иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Попова озвучила срок формирования иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Москва, 12 марта. Противокоронавирусный препарат «ЭпиВакКорона» работает по отличному от «Спутника V» принципу. Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько времени нужно на формирование иммунитета.

Препарат новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона» вырабатывает иммунитет к коронавирусной инфекции в течение 42 дней после вакцинации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС.

««ЭпиВакКорона» позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно. То есть мы говорим о том, что защитный иммунитет будет после 40-42 дня от первой вакцинации», — рассказала она.

По словам Поповой, вакцинацию препаратом центра «Вектор» прошли более 20 тысяч жителей России. Никаких побочных реакций, за исключением болезненных ощущений в области укола, обнаружено не было. Глава ведомства отметила, что вакцина подходит для аллергиков и людей старшего возраста и не представляет для них опасности.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину «ЭпиВакКорона» разрешено применять для вакцинации лиц старше 60 лет. Эксперты министерства провели оценку вакцины и признали ее безопасность.

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