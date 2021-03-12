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Рената Литвинова показала фото самого важного человека на своем спектакле

Рената Литвинова показала фото самого важного человека на своем спектакле

Москва, 12 марта. Пьесу «Северный ветер» режиссера Ренаты Литвиновой сейчас показывают в МХТ имени Чехова. В зале, среди зрителей, актриса увидела свою мать — врача-хирурга Алису Михайловну.

Знаменитость после выступления на театральной сцене подошла в ложу к матери. Литвинову с самым родным человеком успели запечатлеть на фото коллеги. Актриса опубликовала трогательный снимок в Instagram-stories.

Литвинову «поймали» в кадр, опирающейся локтями на балкончик во время беседы с матерью. На артистке — блестящий пиджак. Ее золотистые волосы собраны в причудливую прическу, как у главной героини фильма «Малефисента». Лицо матери режиссера скрыто за черной защитной маской, как того требуют правила посещения театров во время пандемии COVID-19.

В прошлом месяце в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором звезда мюзикла «Стиляги» Антон Шагин сыграл главную роль. Также в картине снялась Светлана Ходченкова.

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