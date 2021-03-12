Рената Литвинова показала фото самого важного человека на своем спектакле

Москва, 12 марта. Пьесу «Северный ветер» режиссера Ренаты Литвиновой сейчас показывают в МХТ имени Чехова. В зале, среди зрителей, актриса увидела свою мать — врача-хирурга Алису Михайловну.

Знаменитость после выступления на театральной сцене подошла в ложу к матери. Литвинову с самым родным человеком успели запечатлеть на фото коллеги. Актриса опубликовала трогательный снимок в Instagram-stories.

Литвинову «поймали» в кадр, опирающейся локтями на балкончик во время беседы с матерью. На артистке — блестящий пиджак. Ее золотистые волосы собраны в причудливую прическу, как у главной героини фильма «Малефисента». Лицо матери режиссера скрыто за черной защитной маской, как того требуют правила посещения театров во время пандемии COVID-19.

В прошлом месяце в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором звезда мюзикла «Стиляги» Антон Шагин сыграл главную роль. Также в картине снялась Светлана Ходченкова.