Безработный зарезал сожителя сестры на поминках матери в Курской области

Курск, 12 февраля. Курские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Как стало известно ФАН, близкие родственники не смогли поделить наследство на следующий день после смерти престарелой матери.

В дежурную часть полиции Мантуровского района Курской области около 21:00 10 марта поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. На место происшествия в село Ястребовка выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. Они прибыли в частный дом, расположенный на улице Весенняя. Там был обнаружен труп 56-летнего мужчины. По предварительному диагнозу врачей, он скончался от проникающего ножевого ранения грудной клетки прямо на месте преступления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 105 «Убийство», — рассказал ФАН исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Курской области Дмитрий Варшавец.

По подозрению в совершении преступления был задержан 62-летний местный житель этого дома. На допросе он дал признательные показания и раскаялся.

«В доме жили три человека: мужчина, его сестра и ее сожитель. За день до убийства у них умерла мать. На следующий день родственники устроили поминки. Во время посиделок сестра стала предъявлять брату претензии, что он нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Тот в ответ сказал, чтобы ему отдали половину накопленных денег матери. Тут в спор между родственниками вмешался сожитель сестры и сказал, чтобы тот вначале трудоустроился. Подозреваемый огорчился, пошел на кухню, взял там нож и ударил в грудь своего обидчика», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.