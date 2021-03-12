Навигация по Волге в Самаре откроется 7 апреля

Самара, 12 марта. Навигация пассажирских судов по реке Волге должна быть открыта 7 апреля. Это стало известно после публикации расписания Министерством транспорта Самарской области. Что любопытно, эта информация появилась на сайте госзакупок.

Региональный Минтранс разместил на госпортале заказ на поиск подрядчика для перевозок по трем речным маршрутам: от речного вокзала Самары до пристаней Рождествено, Зольное и Винновка. Именно в описании заказа и обозначено расписание движения по маршрутам, которое обязан соблюдать будущий перевозчик.

По маршруту Самара — Рождествено подрядчик должен начать перевозки 7 апреля, по остальным двум направлениям — 16 апреля.

Вероятно, «поиск» перевозчика через аукцион на госзакупках носит формальный процедурный характер. Ведь очевидно, что выставленным требованиям соответствует только одна организация в регионе — ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», которое всегда и осуществляло перевозки по Волге.

Интересно, что контракт на сумму 43,7 млн рублей (это начальная цена лота) будет действовать не весь период навигации, а только до конца лета, то есть до 31 августа 2021 года.

Кроме того, сообщение через Волгу между Самарой и Рождествено (находящимся на другом берегу от областного центра) осуществляется круглогодично. И когда оно прерывается по погодным условиям, это неизбежно сопровождается всплеском социальной напряженности среди жителей правобережья.

В настоящий момент перевозка пассажиров по этому маршруту осуществляется судами на воздушной подушке по льду реки. Когда пройдет ледокол (естественного вскрытия реки вряд ли будут дожидаться), почти наверняка тут же будет организована переправа традиционными речными судами (теплоходами типа «ОМ» или «Москва»), не дожидаясь 7 апреля.

Уже известно, что тарифы в новом навигационном сезоне будут выше, чем в прошлом году. Так, до того же Рождествено взрослый билет будет стоить не 80, а 83 рубля, детский — не 40, а 42 рубля. Стоимость взрослого билета до Винновки выросла со 125 до 130 рублей, детского — с 62,5 до 65 рублей.

За поездку Самара — Зольное речники будут брать в этом году 150 рублей (в прошлом было 145) со взрослых и 75 рублей (вместо 72,5) с детей.

Аналогичным образом подросли цены и на маршруты Тольятти — Подвалье и Тольятти — Усолье. Причем уже известно, что с весны 2022 года проезд на речном транспорте вновь незначительно, но подорожает.

Ранее ФАН сообщал о проекте строительства канатной дороги через Волгу между Самарой и Рождествено.