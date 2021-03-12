Беременная Татьяна Арнтгольц поблагодарила Лютаеву за руку помощи

Москва, 12 марта. Актриса Татьяна Арнтгольц публично обратилась к звезде «Гардемаринов» Татьяне Лютаевой с трогательной благодарностью.

Артистка, которая сейчас ждет ребенка, поздравила старшую коллегу с днем рождения в своих Instagram Stories. 12 марта Татьяне Лютаевой исполнилось 56 лет.

«Любимая! С днем рождения! Благодарю, что встретились! Спасибо за мудрость! За руку помощи! Спасибо, что ты есть!» — написала беременная Арнтгольц.

Актриса также разместила селфи со звездой «Гардемаринов», на котором обе артистки смотрят в камеру с улыбкой. Арнтгольц пожелала Лютаевой быть здоровой, любимой и счастливой. Кроме того, артистка отметила, что под поздравлением подписывается ее супруг — актер Марк Богатырев.

Татьяна Лютаева известна зрителям по роли Анастасии Ягужинской из серии фильмов «Гардемарины». В ближайшее время в прокат должна выйти четвертая часть саги, при этом уже говорят о съемках пятого фильма. Лютаева отказалась сниматься в продолжении «Гардемаринов». Актриса ранее объяснила, почему не появится в новых лентах.