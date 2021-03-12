Леша Безус из «Дома-2» признался в любви своей внебрачной дочери

Москва, 12 марта. Экс-участник проекта «Дом-2» Алексей Безус на своей странице в Instagram поделился редким снимком, на котором стоит с маленькой дочкой Мией. Он отказался от свадьбы с ее матерью, та уже после рождения девочки вышла замуж за другого мужчину.

В марте Мия отметит свой третий день рождения. Она появилась на свет, когда ее отец принимал участие в проекте «Дом-2». Сейчас Безус признается, что жалеет о том, что долгое время не мог видеться с ребенком.

«Для своей дочери Мии я выпал из жизни на три года. Пока пытался построить отношения на проекте, пропустил очень много в ее жизни. И конечно, от осознания этого очень грустно внутри», — подписал трогательный снимок Алексей.

Мужчина не без эмоций вспоминает, как мама девочки Елена вместе с Мией приезжала на проект, но из-за сильной ревности к участницам «Дома-2» поведение его экс-избранницы выходило за все рамки. Однажды дошло до того, что она выбросила вещи годовалой дочери на улицу и после этого перестала приезжать на проект.

Несмотря на то, что маленькую Мию воспитывает отчим, она знает и любит своего родного папу.

«Хоть я только на пороге исправления ошибок, но Мия меня уже радует, потому что называет меня папой», — радостно добавил Алексей Безус.

Очевидно, он выбирает девушек с определенным складом характера. Так, например, другая избранница Алексея, Милена Безбородова, во время очередной перепалки с молодым человеком пыталась выбить металлические ворота, преграждающие ей путь на волю с проекта.