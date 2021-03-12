В РЖД сообщили новые подробности о строительстве магистрали Москва — Петербург

Москва, 12 марта. Российские железные дороги (РЖД) приступят к строительству заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2022 году.

Об этом в ходе форума «СНГ — 30 лет» сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Павлов, передает ТАСС.

Первый поезд по высокоскоростной железной дороге Москва — Санкт-Петербург будет курсировать в декабре 2026 года, сообщил замглавы Минтранса Владимир Токарев. По его словам, проект считается достаточно прибыльный.

Точка операционной безубыточности может быть достигнута за первый полный год эксплуатации — в 2027 году. Магистраль начнет приносить чистую прибыль на пятый год применения — в 2031 году. Стоимость трассы ориентировочно оценивается в 1,7 трлн рублей, резюмировал Токарев.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что строительство новых хордовых магистралей планируется завершить в столице к 2023 году. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это крупнейшим транспортным проектом города.