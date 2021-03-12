Сергей Железняк: Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать

Москва, 12 марта. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что Россия оказалась в лидерах по созданию и производству вакцины. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Сергей Железняк отметил, что чем больше стран будут использовать отечественную вакцину против COVID-19, тем больше будут осуществлять давление на Россию те, кто противодействуют развитию партнерства с нашей страной и пытаются сдержать укрепление ее позиций на мировой арене.

Политик подчеркнул, что в настоящий момент Россия демонстрирует большие успехи в области борьбы с пандемией.

«По сравнению с теми же США, у нас в стране существенно ниже уровень распространения заболевания, низкая смертность, и очень активно проводится вакцинация населения препаратом, признанным лучшим в мире, — заявил депутат. — Россия уже практически сняла все ограничения, связанные ранее с пандемией. Россияне живут полноценной жизнью, работают, учатся, отдыхают. Эти неоспоримые факты уже открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководства тех стран, где не удается справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь».

По словам депутата, в западных СМИ начинается информационная раскачка, ведутся вбросы фейков о том, что Россия якобы распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, чтобы захватить рынок.

«Подобная атака на нашу страну вполне ожидаема, она происходит особенно усиленно в тот момент, когда Россия демонстрирует очередную победу, будь то ВПК, сельское хозяйство, высокие технологии, спорт или борьба с вирусом», — выразил уверенность Сергей Железняк.

Политик отметил, что Россия в первую очередь стремится одолеть опасную болезнь, обеспечить коллективный иммунитет нации, сохранить здоровье и жизнь своих граждан, в отличие от американских и подпевающих им европейских оппонентов.

«Мы прекрасно понимаем, что ликвидировать заболевание полностью можно только совместными усилиями стран, — сказал Железняк. — Поэтому готовы сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики. Огромный опыт отечественной вирусологии позволил нашим ученым создать уникальную действенную вакцину, демонстрирующую прекрасные результаты. Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату».

В заключение депутат подчеркнул, что любые попытки сохранить господство в мире за счет жизни и здоровья людей недопустимы.

«Я убежден, что здравомыслящие политики в других странах будут ориентироваться на свои национальные интересы и руководствоваться заботой о гражданах, не поддаваясь на грубую антироссийскую пропаганду», — заявил Железняк.

Ранее Сергей Железняк выразил уверенность, что в Киеве не заинтересованы в установлении мира на Юго-Востоке Украины.