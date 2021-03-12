Бывший член комиссии ООН предположил, что Скрипалей ничем не травили

Санкт-Петербург, 12 марта. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» назвал выдуманной историю отравления Скрипалей газом «Новичок».

«Я считаю, что вся история с «Новичком» выдумана от начала и до конца, поскольку этот препарат несовместим с жизнью. Хотя в том же Солсбери есть крупнейший в Британии научно-исследовательский центр, который занимается химическим и биологическим оружием, и его не мешало бы проверить, потому что там за последние 15 лет погибло около десяти высокопоставленных сотрудников, среди которых был мой коллега Дэвид Келли», — рассказал он, комментируя новость о вероятной продаже дома Скрипалей в Солсбери.

Эксперт допускает, что их могли отравить совершенно другими веществами, как, впрочем, и то, что Скрипалей вообще никто не травил. Никаких доказательств не было предъявлено. То, что дом, где якобы был распылен смертельно опасный яд, решили продать, косвенно подтверждает версию Никулина о фикции произошедшего отравления.

«Надо пояснить, что «Новичок» — это советский бинарный нервно-паралитический газ. После того, как в начале 90-х сбежал за границу один из его разработчиков — Вил Мирзаянов — и вывез формулы, было принято политическое решение не ставить «Новичок» на вооружение. На территории России его никогда не делали. Производство было в Узбекистане, на плато Устюрт. В конце 90-х американцы и британцы оттуда все вывезли, Пентагон тогда специально выделил 4 млн долларов на утилизацию предприятия. Поэтому последние 20 лет британцы и американцы с этими веществами работали», — пояснил эксперт.

Ранее ФАН рассказывал, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль никак не отреагировал на сообщения о смерти своей матери.