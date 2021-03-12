McDonald's запустит программу поддержки российских фермеров на 5 млн рублей

Москва, 12 марта. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках программы пять фермерских хозяйств, сотрудничающих с ГК «Белая Дача», получат целевые гранты для прохождения международной сертификации и смогут стать поставщиками McDonald's. Инвестиции компании на первом этапе составят около 5 млн рублей, рассказала старший директор по устойчивому развитию компании в России Ирина Коршунова.

В первом этапе программы распределения целевых грантов приняли участие свыше 20 фермерских хозяйств из 15 регионов. Участниками программы были отобраны пять фермерских хозяйств от Астрахани до Новосибирска.

На сегодняшний день поставщиками McDonald's являются около 160 российских предприятий. Они, в свою очередь, используют сырье от более чем 400 фермерских хозяйств, работающих в таких секторах, как разведение крупного рогатого скота, выращивание салата, огурцов, картофеля и производство молочной продукции.

Корпорация McDonald's ранее объявила об изменении рецептуры бургеров. Процесс приготовления котлет и сбора сэндвичей будет отличаться от прежнего. Примечательно, что изменения также коснуться и булочек.