Табаков не хотел жениться на Зудиной из-за давления близких

Москва, 12 марта. Актриса Марина Зудина на протяжении 10 лет встречалась с режиссером Олегом Табаковым. Народный артист СССР оттягивал женитьбу, потому что уже был связан узами брака.

Табаков ушел от заслуженной артистки РСФСР Людмилы Крыловой, но Зудину вести под венец все равно не спешил. С режиссером из-за этого перестал общаться старший сын Антон. Табаков думал, что его наследник влюблен в его избранницу, поэтому не делал актрисе предложение.

«Он очень долго переживал и даже в какой-то момент сказал мне, что не будет жениться, а усыновит наших детей. Меня это очень обидело», — рассказала Зудина в эфире программы «Судьба человека».

Позже сын народного артиста СССР признался, что вновь стал общаться с отцом из-за «победы возраста над эмоциями». Антон Табаков отрицает причастность Зудиной к его конфликту с режиссером.

Марина Зудина познакомилась с народным артистом СССР во время обучения в театральном вузе. В последний год учебы, по слухам, у них завязался роман. В 1995 году пара поженилась. В браке у артистов родились двое детей. Супруги могли прожить еще долгие годы, но в 2018 году Олег Павлович скончался.