Президента Армении доставили в больницу из-за осложнений после коронавируса

Ереван, 12 марта. Президента Армении Армена Саркисяна доставили в больницу, где он проходит обследование из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

COVID-19 у главы государства был обнаружен 5 января. Тогда армянский лидер находился в столице Великобритании. Саркисян продолжал работать дистанционно, находясь при этом в Лондоне. Президента госпитализировали с двусторонней пневмонией 13 января, а уже месяц спустя он вернулся в Ереван, где продолжил лечение.

По данным ресурса hraparak.am, сейчас Саркисян находится в клинике «Астхик» из-за проблем с сердцем. Ему делают операцию по стентированию. Однако в пресс-службе армянского лидера информацию о хирургическом вмешательстве не подтвердили, но сообщили, что Саркисян, действительно, проходит обследование из-за осложнений.