Россиянам рассказали, какие овощи стоит включить в рацион весной

Москва, 12 марта. Наступление весны нередко сопровождается дефицитом витаминов у человека. Нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как не допустить авитаминоза.

Темно-зеленые овощи богаты содержанием витаминов, которые необходимы человеку весной, поделилась специалист. В эфире «Радио 1» Чернышова рассказала, что благодаря им весной можно избежать авитаминоза. Она призвала есть больше редиса, зеленого лука, шпината и мангольда.

Жизненно важным микроэлементом с наступлением весны является витамин С, содержащийся не только в цитрусовых, но и в квашеной капусте, рассказала врач. Также она призвала как можно сильнее разнообразить рацион.

Шоколад состоит из множества веществ, включая полифенолы, которые нужны организму. Диетолог Мария Малышева ранее перечислила основные полезные свойства черного лакомства.