Жена Михалкова попросила прощения у покойного дизайнера Александра Арнгольдта

Москва, 12 марта. Жена режиссера Никиты Михалкова, актриса Татьяна Михалкова почтила память умершего модельера Александра Арнгольдта, который помогал ей создавать фонд «Русский силуэт».

Пост, посвященный смерти дизайнера, появился на странице Михалковой в Facebook. Артистка рассказала, что Арнгольдт был удивительным, талантливым художником и человеком редкой доброты.

«Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы в Москве, ты в Петербурге», — попросила прощения у покойного модельера супруга режиссера.

Михалкова добавила, что в шкафу их семьи висит платье, которое Арнгольдт подарил ее дочери Надежде. Актриса добавила, что дизайнер останется в ее душе навсегда.

Александр Арнгольдт родился в Северной столице. В 1990 году он начал обучение в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе и уже через два года стал стилистом в Alberta Feretti. Показ его первой коллекции состоялся в 1993 году в Пекине.

Причины смерти Арнгольдта пока остаются в тайне. По версии знакомых дизайнера, он мог умереть от последствий коронавируса.

Ранее стало известно о тяжелой болезни модельера Вячеслава Зайцева. Знаменитому дизайнеру пришлось продавать билеты на свой день рождения.