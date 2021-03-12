Сто три года назад столица России навсегда вернулась в Москву

12 марта 1918 года Совет народных комиссаров вернул столицу России из Санкт-Петербурга, бывшего на тот момент Петроградом, в Москву: советское правительство перебралось из Смольного в Кремль. Тогда это решение казалось многим временной мерой. Но Москва стала столицей и образованного позднее СССР, а после — Российской Федерации.

ФАН пообщался с историками, москвоведами и представителями столичной власти и узнал, насколько оправданным было это решение, не появится ли в ближайшее время у России другой столицы и планирует ли Москва расти дальше.

Из Петербурга в Москву

Решение о переносе столицы обратно в Москву в марте 1918 года было связано со стратегической уязвимостью Петрограда в последний год Первой мировой войны, поясняет российский историк, петербургский краевед, писатель Лев Лурье.

«Была воля власти и прагматические соображения после Брестского мира. Граница с Германией находилась на Нарве, а граница с получившей независимость Финляндией — на реке Сестре, поэтому тогда Питер был стратегически уязвим. Правительство большевиков не признавало ни одно государство мира: ясно было, что будет война», –– говорит Лурье.

Аналогичного мнения придерживается и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владимир Булдаков.

«10 марта 1918 года газета «Правда» открылась странным призывом ко всему рабочему населению Петрограда. Сообщалось, что ввиду распространения провокационных слухах о разгрузке Петрограда возникла необходимость перемещения правительственного центра в более безопасное место. Это не бегство с поста, а мера, продиктованная политическими соображениями, поскольку войска немецкого империализма находятся на расстоянии трех переходов от Петрограда», — процитировал публикацию Булдаков.

Он добавил, что перенос столицы в Москву трактовался как новый призыв к борьбе с империализмом.

«Так получилось, что вернулись к историческому, духовному, культурному центру России — в Москву. Задумывались ли об этом большевики? Не думаю», — отмечает Булдаков.

Лев Лурье в числе факторов, повлиявших на возвращение столицы в Москву, также называет логистические трудности с обеспечением Петрограда продовольствием: море было закрыто, а железнодорожное сообщение затруднено.

«В Петрограде начинается голод, он вызывает недовольство тех самых рабочих, которые привели к власти большевиков. Не вполне послушными являются и кронштадтские матросы», — отметил Лурье.

Поначалу переезд Совета народных комиссаров и ЦК Российской коммунистической партии большевиков из Петрограда в Москву считался временным.

«Большевики не собирались жить только в Советской России, они хотели жить во всемирном государстве, во всемирной республике труда. Столицей этого Четвертого Рима должен был стать Петроград. А Москва должна была оставаться столицей социалистической Российской Федерации», — рассказал историк.

При этом Лев Лурье считает, что политического значения в переезде столицы в Москву на тот момент не было и Петроград оставался символом — колыбелью Октябрьской революции.

«Столица Москву не покидала»

Писатель и москвовед Рустам Рахматуллин, напротив, убежден, что Москва и тогда де-факто была главным городом государства.

«Я уверен, что столица Москву не покидала. Столица раздвоилась — это было понятно всем современникам, которые когда-либо говорили о двух столицах. Двор переехал в Петербург: переехала, как бы мы сейчас сказали, исполнительная власть», — сказал москвовед.

Собеседник ФАН упомянул и возвращение столицы в Москву при императоре Петре Втором.

«Исторические Фанагорийские казармы на Бауманской улице в Москве представляют в своей основе Сенатский дом, то есть Московскую резиденцию Сената середины XVIII века. При Екатерине была сознательная и явная установка на перенос в Москву некоторых властных функций — как сейчас некоторые функции, например судебные, перенесены в Петербург», — отметил Рахматуллин.

Он рассказал о строительстве Кремлевского Сената и двух департаментов — по делам дворянства и судам, которые находились в Москве.

«Ни в каком городе, который мог бы просто считаться губернским, не было такого объема зданий и земель Дворцового ведомства. Кроме того, в 1917 году, накануне переезда большевистского правительства, было восстановлено патриаршество — с титулом патриарха «Московский и всея Руси». Это тоже аспект столичности, то есть число признаков столичности Москвы к 1918 году нарастало. Так что переезд Советского правительства просто завершил этот процесс», — добавил Рахматуллин.

Доказательства этой идеи приводит и Владимир Булдаков.

«Даже последний российский император короновался, вступил на царствие в Москве, не в Петербурге — именно в Москве. То есть это действительно сакральный центр в каком угодно смысле. На этом фоне Петербург-Петроград смотрелся как бюрократический, управленческий центр. Если брать культурную составляющую, то Москва заметно отличалась от буржуазной, скажем так, столицы: это был относительно спокойный, тихий добропорядочный город. Москва — это Москва: она есть и останется навсегда в качестве культурного, духовного, исторического центра России», — рассказал историк.

Нерезиновая

В том, что Москва теперь уже не расстанется со статусом главного города России, уверены и представители столичных властей. При этом вопрос ее дальнейшего расширения, как пояснили ФАН в правительстве Москвы, пока не рассматривается: сегодня у Первопрестольной достаточно потенциала для развития комфортной среды в существующих границах. Напомним, что с июля 2012 года площадь мегаполиса увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения Новой Москвы.

Как рассказал ФАН руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ближайшие годы относительно молодые районы столицы станут полноценными участниками общественно-культурной жизни и транспортной системы мегаполиса.

«Сейчас идет строительство семи станций Троицкой линии. Кроме того, Солнцевская ветка будет продлена до аэропорта Внуково. К 2035 году построим более 72 километра линий и 20 станций метро (в Новой Москве. — Прим. ФАН)», — пояснил Жидкин.

Руководитель департамента добавил, что уже ведется разработка проектов физкультурно-оздоровительного центра в Коммунарке и горнолыжного склона в Щаповском. В течение года начнется строительство уникального музейного депозитарно-выставочного комплекса в Коммунарке. Уже известно, что его проект придется корректировать: интерес федеральных музеев к площадям превысил первоначальные ожидания.

«Мы часто говорим, что много людей приезжает в Москву. На самом деле еще очень много людей здесь рождается. И Новая Москва присоединена не просто так, не из тех соображений, что развитие крупного мегаполиса зависит от расширения территории. Это прежде всего решение демографических вопросов», — выразил свое мнение в интервью ФАН депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

Парламентарий отметил внушительные масштабы внутренней миграции в России, конечным пунктом которой в большинстве случаев становится именно Москва.

«Для столицы это громадная, просто колоссальная нагрузка. Но это и показатель того, что руководство города отлично справляется со всеми поставленными задачами: это и экономический рост, и социальное развитие, и государственное в том числе. Нам не стыдно принимать здесь любые делегации в любое время», — сказал представитель Мосгордумы.

«На своем месте»

По мнению депутата, перспектива переноса столицы в каком-либо направлении для снижения плотности заселения самой столицы даже не рассматривается.

«Все должно оставаться так, как существует в настоящий момент. Москва всегда была флагманом, не зря ее выбирали: она недоступна для потенциального противника с точки зрения обороны, со всех сторон защищена. Это показала и Великая Отечественная война: столицу мы не сдали. Москва шикарно расположена не только с оборонительной точки зрения, но и в плане транспортных потоков. Все правильно, все на своем месте», — подчеркнул Бускин.

При этом депутат допустил возможный перенос столицы, например, ближе к географическому центру страны — за Урал, но уточнил, что это возможно только спустя несколько поколений.

«Времена меняются. Может быть, придет время, когда столица переедет к Уралу. Все относительно. Это следующие поколения будут решать, какой город должен быть столицей государства», — добавил Бускин.

С главенствующим статусом Москвы смирились даже в Санкт-Петербурге, просуществовавшем в статусе столицы Российской империи, а потом и РСФСР большую часть своей истории. Питерский краевед Лев Лурье больше готов поверить в переезд ключевых федеральных институтов и президента в сторону юга, чем в город на Неве, пусть даже и имеющий статус северной столицы.

«Если уж переносить столицу, то из Москвы в Сочи, — считает публицист. — Перенос в Санкт-Петербург? Это огромные расходы: большой город и так перегружен, надо будет строить здание Государственной думы, Совета Федерации, искать помещения для всех министерств... В том ли мы сейчас экономическом состоянии, чтобы это поднять? Не думаю», — сказал историк.

Лев Лурье добавил, что ему ничего неизвестно о желании других земляков из числа известных политиков и деятелей культуры, которые хотели бы вернуть статус столицы Санкт-Петербургу.

«Перенос столицы из Петербурга в Москву был явлением логическим, который завершал петербуржский период развития русской культуры и русской цивилизации. Петербург — столица Российской Империи: это не император, а это Ломоносов, Пушкин, Достоевский, Блок», — заявил Лурье.

С тем, что перенос столицы 1918 года должен стать последним в современной истории России, согласен и Рустам Рахматуллин.

«У нас сейчас есть третья столица на юге и третий город по Конституции — это Севастополь. Это, конечно, великий столичный город, значение которого недооценено. Но Москва — это подлинная столица России, это обетованная столица, если говорить высоким языком. Ей обетование дано митрополитом Петром в XIV веке», — подчеркнул Рахматуллин.

Любая попытка двигать Москву из Москвы ослабляет и разрушает Россию, заключил эксперт.