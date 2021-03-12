Совбез РФ обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. События дня. ФАН-ТВ

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Советом безопасности России. В ходе оперативного совещания в Ново-Огарево речь шла о текущем положении дел и перспективах развития в этом регионе.
«Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — сказал глава государства, открывая совещание.
Главная задача России на Ближнем Востоке — комплексная и устойчивая деэскалация и нормализация ситуации. Еще в конце января Сергей Лавров на онлайн-заседании Совбеза ООН предложил провести весной или же летом текущего года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию. Глава нашего МИД отметил, что помимо главных действующих лиц затяжного конфликта — Израиля и Палестины — необходимо пригласить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы.
МИД предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Отрезвляющий душ для «горячих голов»: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
«Хотели бы предостеречь киевский режим, «горячие головы», которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — подчеркнула Мария Захарова.
Украина фактически похоронила Минские соглашения и завела в тупик переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. А теперь киевские политики вновь грозят большой войной. С февраля вооруженные силы Незалежной уже проявляют повышенную агрессию в ДНР и ЛНР. Опять слышны взрывы, ВСУ обстреливают населенные пункты «Градами», местные жители прячутся в подвалах. И это, судя по воинственной риторике Киева, лишь разминка. Украина стягивает к линии разграничения в Донбассе новое тяжелое вооружение и полчища снайперов.
Крупный пожар в самарском ТЦ «Скала» локализован
Крупный пожар локализован в Самаре. Сегодня около полудня вспыхнул торгово-офисный центр «Скала» на Московском шоссе. По информации МЧС, загорелся фасадный утеплитель. Пламя быстро распространилось по стеновым панелям с первого по восьмой этаж и охватило 350 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей удалось эвакуировать 300 человек. В результате происшествия никто не пострадал. По информации ведомства, в тушении задействовали 42 единицы техники. Проводится проверка, все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.