Совбез РФ обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. События дня. ФАН-ТВ

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Советом безопасности России. В ходе оперативного совещания в Ново-Огарево речь шла о текущем положении дел и перспективах развития в этом регионе.

«Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — сказал глава государства, открывая совещание.

Главная задача России на Ближнем Востоке — комплексная и устойчивая деэскалация и нормализация ситуации. Еще в конце января Сергей Лавров на онлайн-заседании Совбеза ООН предложил провести весной или же летом текущего года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию. Глава нашего МИД отметил, что помимо главных действующих лиц затяжного конфликта — Израиля и Палестины — необходимо пригласить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы.