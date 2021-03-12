Спектакли на языках мокши и эрзи уносят зрителя в мир национальной культуры мордвы

Национальный драматический театр в Мордовии по праву считается одним из основных проводников между зрителем и национальной культуры народов мокша и эрзя. О работе, творческих планах и сложностях корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала директор театра Светлана Дорогайкина.

— Светлана Ивановна, в какой творческой форме на данный момент находится Мордовский национальный драматический театр?

— Театр — это живой организм, который никогда не стоит на месте. Наша жизнь буквально «кипит». Каждый день проходят репетиции, артисты занимаются вокалом, хореографией, пластикой, речью. Судя по репертуару и нескольким гран-при на международных фестивалях, мы находимся на хорошем уровне.

— С какими проблемами приходится сталкиваться вам, как руководителю, и актерам?

— Главная проблема театров провинции — это нехватка национальных кадров. Было бы лучше, если и режиссер был бы со знанием языка и культуры нашего народа, и все актеры. 70% артистов владеют мокшанским и эрзянским. Остальных мы обучаем. Проводим с ними репетиции со специалистами по речи. Также они проходят уроки, мастер-классы. Те артисты, которые больше пяти лет у нас работают, уже сами разговаривают на мордовском. Все стараются и с задачей неплохо справляются. У нас есть и народные, и заслуженные артисты Мордовии.

— Есть ли сложности с поисками драматических произведений для новых спектаклей? Берете ли вы во внимание произведения современных драматургов?

— В поисках драматических произведений русской и зарубежной классики, ровно, как и современной, проблем нет. В этом плане у нас богатая библиотека. Но снова мы сталкиваемся с проблемой именно национальной драматургии. С каждым разом становится меньше пишущих на мордовских языках молодых людей. Поэтому ежегодно мы проводим конкурс драматических произведений среди молодежи. Как правило, участвуют несколько человек. Жюри выбирает лучшую рукопись, и мы обязуемся поставить ее на нашей сцене. Наша молодежь не особо проявляет интерес. Хотелось бы призвать начинающих писателей приобщаться к мордовской драматургии. Мы надеемся, что со временем будет больше участников и наш репертуар пополнится чем-то новым, молодежным.

— Каким образом вам удается поддерживать театр на должном уровне?

— Мы берем произведение на русском языке, переводим его на мокшанский или эрзянский. В нашем репертуаре есть такие спектакли, как «Женитьба» Николая Гоголя на мокшанском, «Не в свои сани не садись» Александра Островского на эрзянском. Мы прибегаем к творчеству наших известных мордовских классиков: это Кузьма Абрамов, Ксения Петрова. Сейчас много работаем с драматургом Валентиной Мишаниной.

— Спектакли на какую тему наиболее интересны зрителю?

— В период пандемии люди к нам приходят, чтобы отдохнуть, получить положительные эмоции. В настоящее время наиболее актуальны комедийные спектакли. Также с удовольствием приходят на классические произведения. Бывает, что не достать билетов и на спектакли «Ромео и Джульетта», и на «Куйгорож» и на «Ташто Койсэ» («По старинке»). Все спектакли достойны внимания. Но для нас главное, чтобы нравилось зрителю.

— Поддерживаете ли связи с национальными театрами других регионов России?

— Для развития театра необходимо выезжать на фестивали, гастроли и общаться с режиссерами и актерами из других регионов. Последний наш спектакль «Куйгорож» по пьесе Валентины Мишаниной про существо из мордовской мифологии создавался интернациональной командой. Режиссер был калмык, художник — из Коми, режиссер по пластике — из Башкирии. В итоге получился очень интересный спектакль. Знания о традициях других народов нужны, потому что и они многое вносят и в нашу культуру. Мы тесно общаемся с Марийским национальным театром, альметьевским, чувашским, башкирским, коми-пермяцким, дагестанским. Они приезжают на наши фестивали и ждут нас с ответным визитом. Сейчас мы работам над тремя постановками. У нас большие планы, о которых пока говорить не решаемся. Ведь зрителя нужно удивлять. Скажу одно: мы планируем и дальше ставить спектакли такого высокого уровня, которые вызывают интерес гостей как к нашему театру, так и национальной культуре мордовского народа.