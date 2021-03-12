Военный эксперт рассказал об отсутствии контроля за бактериологическим оружием

Санкт-Петербург, 12 марта. Контроля за биологическим оружием в мире не существует, рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«К сожалению, человечество не отказалось от страшной угрозы использования биологического оружия. Несколько стран — Израиль, Египет, Судан, КНДР и другие — не подписали конвенцию по химическому оружию. Что касается биологического оружия, то Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО), можно сказать, не работает, потому что в 2001 году Великобритания и США фактически вышли из договора», — отметил он.

По словам эксперта, на сегодня никакого контроля за биологическим оружием не существует. В то же время в американских лабораториях, которых по всему миру больше 100, продолжаются эксперименты с самыми опасными вирусами. Никулин прокомментировал версии об искусственном создании коронавируса.

«Я убежден в его искусственном происхождении. Еще в 2015 году была публикация в журнале Nature о совместном проекте США и Китая, в котором участвовало шесть научных центров. Тогда они на весь мир объявили о создании вируса SARS-CoV, состоящего из двух частей: человеческого вируса и коронавируса летучей мыши», — пояснил он.

Искусственное происхождение коронавируса доказывает факт того, что так и не был выявлен источник инфекции, добавил спикер. Подопытные животные так и не заразились этим вирусом, для чистоты эксперимента пришлось выводить мышей с введенным ДНК человека, и только в них SARS-CoV смог распространиться.

Никулин рассказал, что было установлено одновременное распространение вируса летом 2019 года в нескольких частях света: США, Франции и Италии — везде, где проходили эксперименты. В Америке было опубликовано несколько статей о неизвестном легочном заболевании, которое назвали «болезнью вейперов», и тогда же президент Трамп отдал распоряжение запретить продажу вейпов.

Ранее ФАН рассказал, что новые варианты вируса SARS-CoV-2 не оказывают значительного влияния на течение заболевания.