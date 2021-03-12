СК возбудил дело против жильца сгоревшего жилого дома в Анапе

Анапа, 12 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в жилом доме в отношении жильца, оборудовавшего в квартире сауну, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Инцидент произошел на пересечении улиц Спортивной и Лазурной в Анапе. Огонь вспыхнул на мансардном этаже, уничтожено 23 квартиры.

В качестве возможной причины возгорания специалисты рассматривают неисправность электропроводки. Следствие полагает, что 64-летний обвиняемый обустроил часть технического этажа под свои нужды, соорудив, в том числе, сауну. Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Притон любителей БДСМ загорелся в подмосковном городе Железнодорожный, сообщало издание Deita. Огнеборцы, ликвидировав возгорание, нашли в квартире различные предметы, указывающие на пристрастие проживающих к подобным утехам.