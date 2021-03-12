Экс-возлюбленную Тимати раскритиковали из-за видео с сыном на плите

Москва, 12 марта. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова возмутила подписчиков, показав, как готовит блины на Масленицу в компании маленького сына Ратмира.

Видео с наследником появилось на странице Решетовой в Instagram. На кадрах модель выпекает блины на сковородке, а Ратмир при этом сидит рядом прямо на варочной панели.

«Готовим вкусные, нежные блинчики в честь окончания масленичной недели», — написала экс-возлюбленная Тимати.

Решетова рассказала, что в тесто для блинов вместо куриных яиц добавляет яйца цесарки, так как на первые у ее сына аллергия. Есть блинчики блогер предпочитает с сыром или карамелью.

Внимание подписчиков Решетовой привлекли вовсе не ее секреты приготовления блинов, а малыш, сидящий рядом с горячей сковородкой. Бывшую возлюбленную Тимати раскритиковали за нарушение правил безопасности.

«Мать, где техника безопасности!»; «Я не поняла?! Ребенок на плите сидит?!»; «А вдруг нечаянно ножкой нажмет? Или ручкой дотронется до горячего, это же непредсказуемо!»; «Прямо на варочную поверхность посадила. А если случайно включится?! Мамаша!» — написали возмущенные комментаторы.

Впрочем, у Решетовой нашлось немало защитников. Эти поклонники предположили, что у модели индукционная плита, которая не нагревается без посуды.

Недавно Анастасию Решетову заподозрили в новом романе. Знаменитость намекнула, что после расставания с Тимати его место мог занять другой человек.