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Россиянам рассказали, как продлить срок службы ноутбука

Россиянам рассказали, как продлить срок службы ноутбука

Москва, 12 марта. Рекомендациями, которые помогут продлить срок службы ноутбука, поделился эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Раз в два месяца требуется прогонять полный цикл работы компьютера. Для этого необходимо отключить его от электросети, разрядить аккумулятор до предела и зарядить снова. Такой способ повысит срок службы устройства, объяснил «Радио 1» Корогод. Также эксперт посоветовал переводить ноутбук на ночь в режим сна.

Периодически устройство требуется перезагружать, так как система постепенно накапливает ошибки. Это приводит к замедлению работы программ. Аналогичное действие поможет повысить скорость приложений на смартфонах. Специалист добавил, что современные ноутбуки создают из энергоэффективных компонентов, поэтому устройства не оказывают сильного влияния на электропотребление в квартире.

До этого эксперты рассказали, как выбрать лучшие внешние аккумуляторы. Специалисты назвали основные критерии оценки качества устройств.

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