Россиянам рассказали, как продлить срок службы ноутбука

Москва, 12 марта. Рекомендациями, которые помогут продлить срок службы ноутбука, поделился эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Раз в два месяца требуется прогонять полный цикл работы компьютера. Для этого необходимо отключить его от электросети, разрядить аккумулятор до предела и зарядить снова. Такой способ повысит срок службы устройства, объяснил «Радио 1» Корогод. Также эксперт посоветовал переводить ноутбук на ночь в режим сна.

Периодически устройство требуется перезагружать, так как система постепенно накапливает ошибки. Это приводит к замедлению работы программ. Аналогичное действие поможет повысить скорость приложений на смартфонах. Специалист добавил, что современные ноутбуки создают из энергоэффективных компонентов, поэтому устройства не оказывают сильного влияния на электропотребление в квартире.

До этого эксперты рассказали, как выбрать лучшие внешние аккумуляторы. Специалисты назвали основные критерии оценки качества устройств.