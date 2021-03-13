Великий пост 2021: правила и запреты, календарь питания, кто освобождается от поста

Великий пост — это период духовной и телесной подготовки к главному празднику христиан — Светлой Пасхе Христовой. В православии Великий пост в 2021 году начинается в понедельник, 15 марта, и длится до субботы, 1 мая включительно. Пасха у православных наступит 2 мая, почти на месяц позже, чем у католиков и протестантов. Почему в этом году такое значительное расхождение церковных календарей, читайте в материалах ФАН. А сейчас — подробнее о Великом посте 2021.

История Великого поста

Традиция отказа от мясной пищи ранней весной имеет глубокие дохристианские корни. Это связано с земледельческим календарем, когда в голодную пору важно было сохранить стадо. В христианстве подготавливать себя к служению путем ограничений было принято еще во времена первых учеников Христа. После физической смерти Христа и его Воскресения апостолы держали пост, готовясь к празднику Пасхи, а также к миссионерскому служению. Сначала в этих традициях они опирались на правила иудаизма, где предусмотрены непродолжительные посты, затем традиция была переосмыслена.

Особенно строго Великий пост стали соблюдать на Руси после принятия христианства — идея религиозной аскезы оказалась близка славянской дохристианской традиции.

Великий пост: правила и запреты

Важно помнить, что пост не диета. Хотя сегодня пост стараются соблюдать даже люди, не очень сведущие в религии, важно понимать, что физические ограничения — только часть подготовки к Пасхе. Главное — это духовное очищение, благотворительность, молитва и богоугодные дела.

Те, кто следует правилам, во время Великого поста полностью отказываются от мясного, молочного, яиц, а также от многих других продуктов и алкоголя. Есть и духовные ограничения: не поощряются светские развлечения, веселье, пустое времяпрепровождение, увлечение социальными сетями. Правилами во время Великого поста, а также неделю до и после него супругам запрещена физическая близость, но в столь деликатной области священники советуют парам договариваться так, чтобы это не вредило браку.

Не поощряется формальное соблюдение поста, без вникания в его суть, когда, например, отказ от мяса люди возмещают различными его имитациями.

Рыбу во время Великого поста можно есть всего трижды — на праздник Благовещение, 7 апреля, а также в Лазареву субботу, 24 апреля (в этот день принято есть рыбную икру), и в Вербное воскресенье — 25 апреля. В эти три дня взрослым также можно выпить немного вина. По менее строгому «протоколу» вино разрешается в субботы и воскресенья, за исключением Великой субботы — 1 мая.

Кто освобождается от поста

Полностью или частично от соблюдения поста освобождаются дети, беременные и кормящие, пожилые и больные, заключенные в местах лишения свободы, а также путешественники и военнослужащие. Разрешение на смягчение поста или отказ от него верующему, как правило, дает его духовник.

Что касается соблюдения поста несовершеннолетними, то этот вопрос полностью в зоне ответственности их родителей или законных представителей. Обычно маленьких детей на время поста не лишают молочных продуктов, а временный отказ от мяса на здоровье не сказывается. Ребенка могут попросить соблюдать какие-то ограничения, связанные с его интересами: отказаться от сладостей, от просмотра мультфильмов и так далее. Священники и психологи советуют родителям тут не переусердствовать, чтобы не отвратить ребенка от веры.

Великий пост 2021: календарь питания по дням

Календарь питания по дням в Великий пост 2021 представлен в двух инфографиках ФАН: как это выглядит по строгому монастырскому уставу, а также в более мягкой форме — для мирян.

Самыми строгими являются первая и последняя (Страстная) недели Великого поста. В первый понедельник поста, 15 марта, даже рекомендован полный отказ от пищи (чтобы «отдохнуть» от масленичных излишеств). Однако странную народную традицию полоскать в этот день рот водкой, чтобы «выполоскать» из зубов остатки скоромного, церковь осуждает, а врачи считают дикостью. Отметим еще раз: соблюдающие пост должны до самой Пасхи забыть о водке и других крепких напитках.

По самым строгим правилам поста в понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение: сырая пища без тепловой обработки и без масла; во вторник и четверг разрешена горячая постная пища без масла; в субботу и воскресенье — горячая постная пища с растительным маслом. При более мягком варианте поста во вторник и четверг разрешено добавлять в пищу растительное масло, а в субботу и воскресенье можно выпить немного вина.

В праздники — Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресенье — разрешена горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба и рыбная икра, морепродукты и вино.

Самый строгий пост — в Страстную неделю. В Великую пятницу некоторые верующие вообще отказываются от пищи, в Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (для мирян — с растительным маслом).

Главные продукты, которые едят в пост: черный хлеб, некоторые крупы, овощи и фрукты, орехи, грибы, сухофрукты, мед.