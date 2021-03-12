В Хасаке продолжаются курсы подготовки добровольцев для сил внутренней безопасности

Полиция сирийской провинции Хасака продолжает набор добровольцев на ускоренные курсы подготовки офицеров и рядовых для сил внутренней безопасности. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

22-й по счету выпуск включает в себя 95 новых специалистов. Общее же число выпускников данных курсов приближается к отметке в две тысячи человек.

Начальник полиции в Хасаке бригадный генерал Турки Саид отметил, что выпускники обладают надлежащими морально-волевыми качествами и готовы противостоять терроризму, сепаратизму и иностранному влиянию в Сирии.

Новобранец по имени Мохаммед объяснил свое желание пройти курсы стремлением к ликвидации незаконных формирований, действующих в провинции. По его словам, курдские группировки регулярно похищают молодых людей и насильно вербуют их в свои ряды, чтобы затем использовать в боях против Сирийской Арабской Армии.

Полицейское управление регулярно получает заявки на прохождение курсов от молодых людей и мужчин из арабских племен Хасаки.

Отряды курдов контролируют северо-восточные районы Сирии. При покровительстве США они занимаются незаконной добычей и сбытом нефти, уничтожением посевов, похищениями людей, разграблением древностей. В то же время боевики не оказывают должного внимания проблемам в подконтрольных им районах, что привело к подрыву гуманитарной ситуации и снижению уровня жизни мирного населения. В результате на захваченных курдами территориях регулярно вспыхивают народные протесты.