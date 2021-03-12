Силовик из Украины рассказал, как в СБУ любили Россию и Путина

Киев, 12 марта. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что в украинских спецслужбах работали поклонники российского лидера Владимира Путина.

Бывший сотрудник ведомства отметил, что некоторые из его друзей-сослуживцев не просто симпатизировали взглядам России, а были ярыми фанатами Путина.

«У меня был один сослуживец, который на работу в рабочий день приходил в футболке с бело-черно-желтым имперским флагом, с двуглавым орлом и надписью «Россия — наша Родина». Это было при Януковиче… Он безумно любил песни «ЛЮБЭ» и на всех праздниках он их пел», — рассказал он.

По его словам, через два года эти же люди стали придерживаться уже антироссийских настроений. Прозоров отмечает, что в глубине души каждый из них понимал, что таким образом прежде всего они предают себя и свои идеалы.

«Но признаваться в этом им страшнее всего. И они никогда не признаются», — считает экс-сотрудник СБУ.

Ранее сообщалось, что генерал ВСУ Сергей Кривонос признал поражение Киева в борьбе за украинский народ. В рамках круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что покинувшие Крым и Донбасс украинцы бегут в РФ из-за невозможности нормально существовать на родине.