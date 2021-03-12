Популярный у россиян гарнир способен снижать уровень холестерина

Москва, 12 марта. Недорогая гречневая крупа содержит в себе огромное количество полезных веществ и минералов. Выяснилось, что она имеет еще одно полезное свойство.

Гречневая крупа способствует снижению уровня холестерина в крови и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала эксперт по питанию Зинаида Медведева.

Популярный гарнир отличается высоким содержанием органических кислот: яблочной, лимонной, щавелевой. Кроме того, в его состав входят важные для поддержания здоровья организма витамины, среди которых В1, В2, Р и РР. Определенную пользу несут и микроэлементы: медь и цинк. Эксперт утверждает, что в крупе содержится до 15% белка. Кроме того, гречка способствует снижению холестерина.

«В исследовании, опубликованном в 2018 году, было показано, что гречка может помочь снизить воспаление и уровень холестерина в крови, тем самым помогая предотвратить сердечно-сосудистые заболевания», — рассказала Медведева.

Эксперт порекомендовала употреблять гречку по-разному. Например, ее можно добавлять в зеленые салаты или есть ее как утреннюю кашу.

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