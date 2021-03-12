Дочь Петра Толстого учится в МГИМО

Депутат Государственной думы Петр Толстой может подать в суд на депутата Московской городской думы Валерия Рашкина из-за фейка о том, что дочь Толстого якобы проходит обучение в Йельском университете. Об этом сообщает «Политика сегодня».

Сам Толстой неоднократно отмечал, что 21-летняя Александра учится в МГИМО. На днях в Telegram-канале «Кремлевская прачка» была опубликована справка из деканата факультета международной журналистики МГИМО о том, что девушка действительно является его студенткой.

«Товарищ Рашкин <…> упрекает коллегу Петра Толстого, с которым идет на выборы в одном избирательном округе, в том, что его дочь проходит обучение за границей, в США. На кого рассчитаны такие перлы, непонятно, если все это достаточно просто проверяется. Но тут уж, не до жиру, в его «политике» все средства хороши, главное организовать «сенсацию». Тут можно и в суд пойти, но думаю у Петра Олеговича и так дел хватает, чтобы ещё отвлекаться на негодный объект», — говорится в сообщении.

Как предполагает «Политика сегодня», за появлением справки из деканата могут стоять коллеги Валерия Рашкина по КПРФ.