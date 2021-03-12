Киев хочет вооружить ВВС Украины американскими истребителями F-15

Киев, 12 марта. Украина рассматривает возможность принятия на вооружение американских самолетов четвертого поколения F-15 и дальнейший переход на истребители пятого поколения F-35.

О том, что Киев в будущем может вооружить армию американскими истребителями, заявил командующий ВВС Украины Сергей Дроздов в ходе презентации концепции «Видения Воздушных сил-2035».

Первый этап включает рассмотрение самолетов Gripen и F-15, а вот в дальнейшем планируется углубление сотрудничества и переход на истребители пятого поколения F-15.

Дроздов отметил, что в ближайшие 10 лет будет выведена из состава текущая военная техника. На вооружение возьмут более современные и эффективные боевые единицы. О начале переговоров по поставке будущего вооружения пока что не сообщается.

Ранее командующий ВВС Украины заявлял, что весь авиапарк военно-воздушных сил страны изрядно изношен. За все годы независимости Киев так и не получил ни одного нового самолета.

Тем временем на одном из украинских аэродромов пьяный офицер ВСУ не справился с управлением личного автомобиля и врезался в хвостовую часть истребителя МиГ-29. Теперь военный самолет выведен из строя, а Киев лишился значимой боевой единицы на неопределенный срок.