Специалист по челябинскому метеориту объяснил происхождение болида в небе над Якутией

Москва, 12 марта. Жители Якутии сняли на камеру пролетающий в небе огненный шар, которым может быть мусор, выброшенный накануне с МКС, заявил специалист по челябинскому метеориту Виктор Гроховский.

Объект, запечатленный на видео, скорее всего, является мусором, который выбросили с МКС. Эксперт признается, что видел ролик, а то, что на нем запечатлели, никак не связано с метеоритом, заявил специалист в интервью Федеральному агентству новостей.

«Потому что скорость движения не соответствует. Это так называемый космический мусор и надо разбираться в том, кто выбросил его. В любом случае наличие мусора — это следствие освоения космоса», — подчеркнул Гроховский.

Очевидцы поделились видео с пролетающим болидом в социальных сетях. Необычное явление наблюдали в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Предполагается, что объект связан с использованными аккумуляторами, которые были выброшены астронавтами NASA с МКС.