Военный обозреватель рассказал, какое фантастическое оружие стало реальным

Санкт-Петербург, 12 марта. Журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, какое оружие из романов писателей-фантастов превратилось в реальность.

«Лет 50 назад я читал фантастический рассказ о том, что в будущем воевать будут роботы. Сегодня мы видим, что роботизация армии идет полным ходом. Это мы наблюдаем и в российской армии, и в армиях США, Великобритании, Франции. Когда-то мы читали статьи о том, что появятся боевые лазеры. С великим трудом на разных уровнях и эта проблема решается», — отметил он.

По словам Баранца, сейчас многие эксперты говорят об оружии на новых физических принципах, которое недавно было фантастикой. Он привел в пример электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца, электромагнитные пушки, а также ракеты, которые летают в 27 раз быстрее скорости звука.

Эксперт признался, что читал фантастические романы и с нетерпением ждет книги о двух враждующих армиях боевых роботов, которые истребили человечество, а затем стали драться друг с другом, но сам он считает такой вариант развития будущего маловероятным.

«Есть понятие управляемости и самоликвидации такого оружия. Ученые уверены на 99,9%, что такое оружие не может выйти из-под контроля. В случае выхода из-под контроля система сама вырубит опасную начинку, превратив оружие в бесполезную железку», — сказал Баранец.

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