Почему США продолжают воровать нефть в Сирии

После того как проамериканские бойцы из «Сирийских демократических сил» выбили с нефтяных месторождений террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), Соединенные Штаты занялись налаживанием добычи и контрабанды ресурсов с северо-востока Сирии.

Бывший американский президент Дональд Трамп прямо говорил, что главной задачей Вооруженных сил США в регионе является удержание контроля над сирийскими нефтяными месторождениями. Несмотря на незаконность этих действий и объявленную «новую» политику президента Джо Байдена в отношении Сирии, США продолжают воровать сирийскую нефть.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как война повлияла на добычу нефти в Сирии и почему Соединенные Штаты продолжают заниматься контрабандой ресурсов.

История сирийской нефти

Сирия — относительно небольшой производитель нефти, на долю которого в 2010 году приходилось всего 0,5% мировой добычи, а к 2016 году показатель снизился до уровня менее 0,05%. Арабская страна не является крупным экспортером черного золота по стандартам Ближнего Востока из-за небольших объемов полезных ископаемых. Помимо того, показатели нефтяного сектора пострадали еще сильнее от гражданской войны и международных санкций.

Нефтяная промышленность до войны составляла основную часть экономики государства. По данным Международного валютного фонда, в 2010 году продажа черного золота принесла сирийскому правительству около 3,2 миллиарда долларов, это порядка 25% доходов бюджета на тот момент.

Ранее нефтедобычей в Сирии занимались две крупнейшие компании: Syrian Petroleum Company (SPC), которая принадлежала Министерству нефти и минеральных ресурсов САР, и Al-Furat Petroleum Company (AFPC), 50% которой находится в составе General Petroleum Corporation, а остальные 50% являются иностранной собственностью.

Syria's two biggest oil companies are the Syrian Petroleum Company (SPC), which is owned by the Syrian Ministry of Petroleum and Mineral Resources, and Al-Furat Petroleum Company, which is 50% owned by SPC and the other 50% foreign owned pic.twitter.com/SLpBSO5WUg — ORTEGA (@JURASSIC11237) October 20, 2019

Однако в декабре 2011 года нидерландская корпорация Shell Development Petroleum, которая владела 32% AFPC, прекратила работу в Сирии из-за санкций Евросоюза, введенных на фоне Арабской весны. В это же время предприятие Petroleum Company, принадлежащее SPC и французской компании Total, также приостановило свою деятельность.

Последней с территории страны ушла британская нефтяная компания Gulfsands Petroleum, прекратив работу в феврале 2012 года из-за санкций ЕС.

Как курды заполучили нефтяные поля

После ухода из страны иностранных нефтяных компаний добыча нефти практически прекратилась. А в 2014 году готовая инфраструктура была захвачена террористами «Исламского государства». Только за 2015 год радикальные исламисты получили от нелегальной торговли ресурсами порядка 900 миллионов долларов, что соответствовало добыче 80 тысяч баррелей нефти в сутки. Деньги с продажи полезных ископаемых шли на покупку оружия и содержание наемников.

Islamic State monthly revenue totals $80 million, 43% from oil – IHS https://t.co/2hsIDmgAeK pic.twitter.com/TUqPilm23Q — N.A. Energy News (@aen_texas) December 10, 2015

С сентября 2017 года курдские бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемые западной коалицией во главе с Соединенными Штатами, целенаправленно двигались к залежам нефти, выбивая боевиков ИГ с их позиций. Их целью был восточный Дейр эз-Зор, в котором располагаются крупнейшие нефтяные месторождения в Сирии: Аль-Омар и Ат-Танак

Несмотря на заверения Вашингтона, что он якобы не претендует на контроль над Дейр эз-Зором, курдские бойцы при поддержке Международной коалиции старались как можно быстрее продвинуться к городу.

В кратчайшие сроки СДС захватили самые главные центры нефтедобычи в Сирии, тут же начав их эксплуатацию. С осени 2017 года им удалось наладить нелегальную схему контрабанды энергоресурсов из арабской республики.

С полей на востоке Дейр эз-Зора ежедневно вывозили тысячи бочек с нефтью. Все они отправлялись в соседние Турцию и Ирак, где успешно продавались. Заработанные деньги поступали лидерам СДС.

Движение колонн нефтевозов многократно фиксировалось около американской базы Аш-Шаддади и по дороге в иракский Синджар.

US-backed SDF militants steal 140,000 barrels of crude oil on a daily basis from oil fields of Syria’s northeastern province of Hasakah. https://t.co/7eLgr3vMVN — エリゼ館 (@elizekan) February 27, 2021

Как США добывает сирийскую нефть

США, поддерживающее руководство СДС, также зарабатывало на незаконной добыче нефти курдами. В августе 2020 года в Сирийском демократическом совете, управляющем органе Автономного региона северо-восточной Сирии, рассказали о заключении сделки с американской компанией Delta Crescent Energy LLC.

В обмен на право разработки трех месторождений — Румейлан, Телль Хамис и Телль Брак — компания построит нефтеперерабатывающий завод в Заевфратье за 150 миллионов долларов. Сделка была ратифицирована правительством США. По словам бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео, благодаря договору будут «модернизированы месторождения на северо-востоке Сирии».

Однако деятельность компании Delta Crescent Energy вызывает много вопросов. Ведь один из основателей этой фирмы — бывший член спецназа США Delta Force подполковник Джеймс Риз является создателем частной военной компании TigerSwan. Все основатели Delta Crescent Energy последовательно выступали против вывода американских войск из Сирии. К примеру, в 2018 году Риз требовал, чтобы США решительнее боролись с террористами «Исламского государства».

Источник из правительства США заявил, что Delta Crescent Energy планирует использовать для перекачки сирийской нефти трубопровод, ведущий из Киркука в Турцию, при этом «добавляя нефть, добытую в Иракском Курдистане, чтобы скрыть происхождение этих ресурсов». Однако в Курдистане назвали такой вариант «маловероятным». Черное золото из Сирии сильно отличается по качеству, его невозможно выдавать за иракское — это грозит конфликтом с покупателем.

Согласно другой версии, топливо низкого качества планируется использовать на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ланаз в Иракском Курдистане. Этот НПЗ находится под контролем главы спецслужб региона Мансура Барзани — брата премьер-министра и кузена президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

Незаконная деятельность США

Межведомственные координационные штабы России и Сирии утверждали, что незаконное присутствие США и их союзников по международной антитеррористической коалиции на территории суверенного сирийского государства приводит к расхищению природных ресурсов Сирии и созданию очагов напряженности в регионе.

Ярким примером является заключение соглашения о сотрудничестве в области добычи и реализации нефти американской топливной компании Delta Crescent Energy с вооруженными силами курдов, действующими на северо-востоке Сирии.

Правительство Сирии называет присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов незаконным, однако власти США считают, что их действия соответствуют нормам международного права, поэтому их нельзя ограничивать требованиями даже таких организаций, как Совбез ООН.

Помимо незаконной добычи сирийской нефти, американские военнослужащие регулярно атакуют проправительственные силы, нанося ракетные удары по аэродромам и другим типам инфраструктуры, чем еще сильнее подрывают стабильно в регионе.

«Новая» политика Байдена

Администрация Дональда Трампа в открытую заявляла, что основной задачей американских военнослужащих в Сирии является охрана нефтяных объектов. Поэтому, даже когда в октябре 2020 года Соединенные Штаты объявляли о выводе своих войск из северной Сирии, они уточнили, что оставят около 500 военнослужащих для охраны месторождений.

США рассматривают возможность сохранения в Сирии военного контингента численностью 500 человек на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США. Кроме того, планируется отправить в Сирию нескол...https://t.co/vUe3mHKuzW — Pressapro.ru (@pressapro) October 25, 2019

Министр обороны США Марк Эспер говорил, что американские войска находятся здесь для защиты не только от боевиков «Исламского государства», но и от российских и сирийских правительственных сил.

Сам Трамп в свою очередь признавал, что главной задачей остающихся в Сирии американских войск было «оставить себе нефть».

«Мы оставляем себе нефть, — повторял президент США в конце октября 2019 года. — Я всегда это говорил — удержим нефть. Мы хотим сохранить нефть, это 45 млн долларов в месяц. Сохраним нефть. И мы сохранили нефть», — сообщил он.

В 2019 году Джо Байден раскритиковал отвод американских войск с северо-востока Сирии и стремление Дональда Трампа «оккупировать и захватить сирийские нефтяные месторождения».

Однако с приходом к власти администрация Байдена тут же приняла решение дополнительно усилить свое военное присутствие на территории Сирии, несмотря на ранее сделанные заявления о готовности покинуть территорию этого ближневосточного государства.

В то же время, согласно имеющимся данным, за день до этого из Ирака в Сирию были переброшены порядка 500 американских военнослужащих, и по данным ряда источников, это далеко не окончательная цифра — в течение ближайшего времени в Сирию могут быть дополнительно направлены до 2 тысяч военных армии США.

Представителя Пентагона Джон Кирби в оправдание говорил, войска США в охране нефтяных месторождений не участвуют.

#Pentagon spokesman John Kirby said that #US forces in #Syria are focused on fighting the remnants of the #ISIS group and are not guarding oil fields as previously ordered by ex-president Donald #Trump#USA #Syria #Oil pic.twitter.com/XBs1sBqRTQ — SMM Syria (@smmsyria) February 9, 2021

Несмотря на слова президента Джо Байдена о новом курсе, все это было скорее политической риторикой. Ее задача — показать, что цели нынешнего президента и демократов в чем-то отличаются от позиции Трампа и республиканцев. Однако усиление числа военнослужащих США в Сирии говорит само за себя, Соединенные Штаты не собираются отдавать нефть обратно сирийцам.

При этом незаконное нахождение в восточной Сирии Вооруженных сил США и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» стало одной из основных угроз благополучию мирного населения страны.

Since the US military took over key Syrian oil fields from the Syrian Petroleum Company, oil has been spilling into the Euphrates and its tributaries, devastating and sometimes destroying Syria's most important agricultural lands. https://t.co/Fi3aQJRagj — Patrick (@Dr_Sportello) July 14, 2020

В период, когда страна больше всего нуждается в помощи для восстановления инфраструктуры в каждом городе, воровство ее природных ресурсов является военным преступлением — это прямо обозначено Четвертой Женевской конвенцией, ратифицированной США в 1955 году, и американским Законом о военных преступлениях 1996 года.

Однако почему-то до сих пор ни открытые выступления Трампа, ни действия Байдена, вопреки его собственным словам, не стали предметом международного разбирательства и хоть каких-либо обвинений от лица мирового сообщества.

1 Организация запрещена на территории РФ.