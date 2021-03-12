Минпромторг и Минэкономразвития совместно займутся развитием ДФО

Москва, 12 марта. Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития России синхронизируют механизмы поддержки промышленности Дальневосточного федерального округа.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания вице-премьера Юрия Борисова с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Во встречи также приняли участие главы субъектов Дальневосточного региона.

«Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг друга, синхронизировали свою работу по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше результатов для промышленности», — заявил Трутнев.

Он указал, что в последние годы темпы роста промышленности в ДФО превышали общероссийские показатели в два раза. Однако в 2020 году объем промышленности в округе сократился на 4%.

Юрий Борисов, в свою очередь, отметил необходимость срочного принятия решений, направленных на восстановление и рост промышленного производства в регионах Дальнего Востока. Он также обратил внимание на важность поддержки занятости населения и на сохранение рабочих мест в промышленности с ориентацией на их положительную динамику в перспективе.

Росконгресс ранее объявил даты проведения Восточного экономического форума в 2021 году. Мероприятия будут проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.