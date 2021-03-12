Чиновника из Саратовской области посадили на 7,5 года за взятку

Саратов, 12 марта. Экс-главе Калининского района вынесли приговор по делу о крупной взятке. Фигурант отправится в колонию за вымогательство более 500 тыс. рублей у местного фермера.

По версии следователей, бывший глава одного из районов области и глава администрации населенного пункта сговорились и предложили одному из фермеров оформить несколько бесхозных зданий и земельных участков в собственность. За это один из них требовал 550 тысяч рублей. Изначально аграрий согласился, но потом передумал и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» пятой части статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Оба чиновника будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.