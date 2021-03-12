Набиуллина допустила введение комиссии при переводе средств в цифровой рубль

Москва, 12 марта. Введение комиссии при переводе наличных или безналичных денежных средств в цифровой рубль возможно, однако внутри одного банка их быть не должно.

В целом решение о комиссиях еще не принято. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

В октябре минувшего года регулятор объявил, что проводит оценку возможности выпуска цифровой национальной валюты. Рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания новой платежной инфраструктуры.

«Мы получили достаточно большой отклик на наш доклад по цифровому рублю. Одна из тем, которые надо обсуждать, — это вопрос комиссии. Речь идет не столько о комиссии при переводе из одной формы денег в другую, хотя это возможно», — добавила она.

По ее словам, комиссии однозначно будут ниже существующих и сократят расходы для граждан и бизнеса. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что цифровой рубль можно восстановить даже в случае потери гаджета, на котором он хранится. Соответствующая особенность будет основным преимуществом новой формы денег.