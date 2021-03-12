Актер Александр Тютрюмов поздравил «Дукалиса» с днем рождения

Российский актер Сергей Селин, которого многие узнали по роли обаятельного капитана Анатолия Дукалиса из телесериала «Улицы разбитых фонарей», сегодня отмечает свой юбилей — 60 лет. Коллега артиста по цеху, актер Александр Тютрюмов поздравил его с праздником и рассказал корреспонденту ФАН, как именинник отметит 60-летие.

«Сейчас его нет, он отдыхает с семьей. Я его уже поздравлял сегодня. Как всегда, пожелал творческих успехов и здоровья, хороших проектов и хороших ролей», — говорит Александр Тютрюмов.

Сергей Селин родился в Воронеже. Кто бы мог подумать, но будущий актер, прославившийся за счет своей роли милиционера, состоял в детской комнате милиции. Еще в юности в нем проглядывалась творческая жилка. В армии, будучи сержантом, руководил духовым оркестром.

После армии пытался поступить в Московский театральный институт, но попытки не увенчались успехом. Только спустя два года он был зачислен в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института Селин начал сниматься на «Ленфильме».

На счету актера порядка 91 проекта. Он играл чиновников, представителей власти, военных, исторических героев. Не мудрено, что от ассоциаций только с Дукалисом Сергея Селина «выбивало». В этом советский и российский актер театра и кино признался в эксклюзивном интервью ФАН. Он рассказал о знаковой роли капитана Дукалиса, об отсутствии ролей «на сопротивление», а также почему женщины считают его самым добрым мужчиной страны.