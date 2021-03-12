Индийские пилоты вертолетов Ми-171А2 завершили обучение в России

Улан-Удэ, 12 марта. В учебном авиационном центре Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершили подготовку иностранных специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию вертолета Ми-171А2. Обучение в два потока прошли пилоты и инженерно-технический персонал индийской компании Sky One Airways LTD.

По словам управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых, при обучении особое внимание уделялось техническим особенностям винтокрылых машин российского производства.

«При обучении летного состава особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, — рассказал он. — Инженерно-технические специалисты наряду с теоретической прошли практическую стажировку по оперативному обслуживанию и регламентным работам».

Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода добавил, что пилотов из Индии обучили действиям в нестандартных и аварийных ситуациях. Они также прошли подготовку по выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения.

Технические специалисты из Индии изучали конструкцию и правила технической эксплуатации вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления и вспомогательную силовую установку.

Все специалисты компании Sky One Airways LTD получили сертификаты установленного образца. Помимо пилотов и техников, обучение прошли специалисты Генеральной дирекции гражданской авиации Индии, которые провели предварительную инспекцию учебного центра для его валидации.