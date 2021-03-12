Популярное обезболивающее может снизить риск заражения коронавирусом

Тель-Авив, 12 марта. Израильские ученые обнаружили необычный эффект у популярного болеутоляющего средства. Исследование показало, что аспирин способен снижать риск заражения коронавирусом.

Специалисты изучили данные более 10 тыс. человек, которые прошли тестирование на коронавирус в Израиле в период с февраля по июнь прошлого года. В результате исследователям удалось выяснить, что те люди, кто принимал аспирин на регулярной основе в целях предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний, почти на треть реже заражались коронавирусом.

Наряду с этим, больные COVID-19, принимавшие это лекарство, выздоравливали в ускоренном порядке в сравнении с остальными. В среднем длительность их выздоровления от инфекции оказывалась на 2-3 дня меньше. По предположениям авторов исследования, аспирин в небольших дозах может положительно сказываться на восприимчивости и продолжительности заболевания.

Американские ученые тем временем доказали эффективность аспирина в борьбе с раком. Регулярный прием этого препарата способствовал снижению риска смерти от онкологических заболеваний.