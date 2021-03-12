Российские военные наблюдают за испанским фрегатом, вошедшим в Черном море

Москва, 12 марта. Фрегат ВМС Испании «Кристобаль Колон» вошел в акваторию Черного моря, став объектом пристального внимания сил Черноморского флота ВМФ РФ.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что сегодня в 15:00 по московскому времени в Черное море зашел испанский фрегат «Кристобаль Колон». Это не первый корабль стран НАТО, Это не первый корабль страны НАТО, находящейся за пределами региона, который вошел в Черное море.

Федеральное агентство новостей сообщило, что ракетный крейсер «Москва» вышел в Черное море для проведения учений. Экипажу предстоит отработать большую программу в рамках курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».