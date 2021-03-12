Житель Якутии снял на камеру неопознанный объект в ночном небе

Усть-Нера, 12 марта. Очевидцы смогли снять на камеру «огненный метеор», который пролетал в небе над Якутией 12 марта. Видеороликом поделился местный житель в социальных сетях.

Необычное явление зафиксировали в поселке Усть-Нера Оймяконского района. «Космический объект» пролетел прямо над жилыми домами. За ним тянулся яркий светящийся след. Пролетевший в небе шар многие приняли за болид, но для этого у него была слишком маленькая скорость, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что ученые NASA выбросили в космос платформу с использованными аккумуляторными батареями, масса которой составляет порядка 2,5 тонны. Это самый тяжелый мусор, выброшенный с МКС.

В День всех влюбленных яркий болид запечатлели над австралийским городом Мельбурн. Небесное тело буквально взорвалось в небе, а его обломки могли упасть в море, сообщает «Ридус».