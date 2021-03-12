Достоевщина в Омске: студентка раскроила старушке череп из-за долга

Омск, 12 марта. Омские следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства 88-летней пенсионерки. Как стало известно ФАН, студентка престижного вуза раскроила череп пожилой женщине за то, что та не одолжила ей крупную сумму денег.

Было установлено, что 21 мая 2020 года около 16:00 в квартире дома на улице Челюскинцев соседка обнаружила труп 88-летней женщины. На ее голове были следы ударов твердым тупым предметом. Экспертиза показала, что именно от них и скончалась пенсионерка.

По данному факту следком Омска возбудил уголовное дело по статьям УК РФ 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой»). Чтобы раскрыть преступление, правоохранительным органам понадобилось время.

«При проведении осмотра места происшествия с применением криминалистической техники были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения и образцы, по которым были назначены экспертные исследования. В результате их проведения, а также следственных действий и оперативных мероприятий, в том числе поквартирного обхода жильцов дома, была установлена личность подозреваемой», — рассказал ФАН следователь-криминалист по Ленинскому АО города Омск СУ СК РФ по Омской области Александр Кузнецов.

Во время осмотра места происшествия правоохранителей насторожила идеальная чистота в квартире — на поверхностях не было ни одного отпечатка. Женщина лежала в проеме между шкафом и шифоньером.

«Вычислили, что причастной к преступлению может быть бывшая жительница дома, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — На тот момент она переехала с молодым человеком в другое место. Сначала она не признала своей вины. Было ощущение, что любой театр потерял в ней прекрасную актрису, она была вся такая положительная! Кстати, училась девушка на факультете таможенного дела и права Академии путей сообщения. Потом с ней обстоятельно поговорили, предъявили результаты экспертиз — она «поплыла» и рассказала всю правду».

В тот день девушка набрала спиртных напитков и пошла готовиться к сдаче курсовой работе к знакомому. Примерно в три часа дня она от него ушла, взяла еще пива и отправилась к потерпевшей, которою знала с детства и у которой постоянно одалживала деньги. Сердобольная старушка с радостью встретила свою убийцу.

Они посидели, поговорили о жизни. В процессе разговора обвиняемая попросила денег. Пенсионерка спросила, сколько той нужно, и студентка озвучила сумму в 90 тыс. рублей. Старушка отказала — тогда злоумышленница подошла к шкафу, где лежали деньги, и забрала оттуда 105 тыс. рублей.

«Хозяйка квартиры преградила путь своей доброй знакомой. Та повалила ее на пол и стала душить. Когда жертва притихла, она взяла табурет и стала бить пенсионерку по голове, пока та не умерла. Она раскроила ей череп до такой степени, что были видны внутренности», — дополнил источник.

После этого девушка села на диван и расплакалась. Успокоившись, студентка тщательно вымыла всю квартиру и ушла. Часть денег девушка потратила на погашение микрозаймов. Остальные — на личные нужды.

«Обвиняемая любила употреблять легкие наркотики и вести со своим молодым человеком шикарный образ жизни, поэтому постоянно нуждалась в деньгах. Средства она брала в кредитных организациях», — резюмировал источник.

Если вина обвиняемой будет доказана в суде, то ей грозит до 20 лет лишения свободы.