Сирийский посол опроверг данные о госпитализации Асада в Москве

Москва, 12 марта. Информация о якобы госпитализированном в Москве после заражения коронавирусом президенте Сирии Башаре Асаде не соответствует действительности, сообщил сирийский посол.

Посол Сирии в Москве решительно опроверг данные о том, что в одну из столичных клиник был доставлен заразившийся COVID-19 Асад. По словам представителя сирийского внешнеполитического ведомства, эта информация не имеет под собой каких-либо реальных оснований.

Информация о том, что президент Сирии Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом просочилась в информационное поле 8 марта. Сообщалось о диагностированном у них новом типе COVID-19.