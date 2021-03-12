ФАН выяснил, что попавшее на видео задержание бойца Макса Топора — фейк

По данным ФАН, распространяемое в Сети видео, на котором полиция задерживает бойца ММА и блогера Макса Топора за наркотики, оказалось постановкой. Причем сделанной по заказу Управления по контролю за оборотом наркотиков — в целях антинаркотической пропаганды. Сам Макс Топор, приговоренный к двум годам колонии-поселения за драку, заключил договор с новым адвокатом для апелляции — бывшим защитником Михаила Ефремова Андреем Алешкиным.



Вначале Максим Щербаков (настоящее имя Топора) не принял всерьез драку, произошедшую год назад. По его словам, он защищал двух девушек, к которым пристали двое мужчин в общественном месте. В результате один из побитых бойцом получил травмы средней тяжести. Так как у Щербакова фактически не было защиты, он получил максимальный срок. Теперь он нанял профессионала, чтобы выиграть апелляцию.

«Мы будем настаивать на возвращении дела прокурору, — рассказал ФАН Андрей Алешкин. — Ведь дело возвращали шесть раз. Не были допрошены даже девушки, которых он защищал. Они согласны давать показания».

По поводу ролика Алешкин сообщил, что он был сделан специально в качестве антинаркотической пропаганды, но почему-то некоторые СМИ неправильно его поняли.

«Видео снималась как пропаганда борьбы с наркотиками и не имеет отношении к реальному преступлению. Претензией к Максиму Топору со стороны правоохранителей по этому ролику нет»

Напомним, Михаил Ефремов написал две жалобы в Минюст и в адвокатскую палату на Андрея Алешкина. По словам Ефремова, его обманом заставили подписать с этим защитником договор. Чем спровоцирован поступок Ефремова — никто так и не понял, так как в жалобе не было конкретных претензий к Алешкину, как к адвокату.