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Приютившая бывшего зэка жительница Башкирии поплатилась за жалость жизнью

Приютившая бывшего зэка жительница Башкирии поплатилась за жалость жизнью

Уфа, 12 марта. Вышедший из тюрьмы башкир задушил платком 70-летнюю пенсионерку, приютившую его.

Трагедия произошла в поселке Верхние Киги. Местный житель вернулся на малую родину после отбытия наказания в колонии. Одна из местных старушек сжалилась над бывшим зэком и предложила ему побыть какое-то время у нее. Через пару дней мужчина потребовал у пожилой хозяйки дома денег на пачку сигарет, но она отказала ему, и тогда гость похитил у нее кошелек.

Вернувшись из магазина, мужчина вновь встретился со старушкой. Она попросила нерадивого жильца вернуть ей деньги, однако вместо своих кровных женщина получила несколько ударов кулаком в грудь. Затем бывший зэк взял платок и задушил им жертву, пишет kp.ru.

Вскоре о случившемся стало известно правоохранителям, они задержали убийцу и доставили его в отделение. В ходе расследования и на суде вина башкира была доказана, и он получил за совершенное преступление 19 лет тюрьмы.

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