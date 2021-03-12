Саундпродюсер Слава Марлоу раскрыл причину своего участия в шоу «Давай поженимся!»

Москва, 12 марта. Саундпродюсер, композитор и блогер Слава Марлоу объяснил, почему они с рэпером Моргенштерном приходили на шоу «Давай поженимся!» несколько месяцев назад.

Музыкант стал гостем в новом выпуске шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант уточнил у Марлоу, почему он решил пойти именно на «Давай поженимся!» для поиска девушки. Саундпродюсер ответил, что его никто не заставлял обращаться в программу Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

«Передача «Давай поженимся!» всегда играла фоном, когда мы обедали с семьей, и в какой-то момент я подумал, что было бы достаточно абсурдно туда прийти. Ну и Ларису Гузееву увидеть своими глазами», — пояснил композитор.

В программе «Давай поженимся!» Слава Марлоу жаловался, что девушек больше интересует его популярность, а не он сам. Музыкант даже пытался создавать фейковые аккаунты в соцсетях для общения с противоположным полом, но его все равно как-то вычисляли.

Поклонники саундпродюсера подозревают, что сейчас у него роман со звездой TikTok Кариной Карамбейби. Недавно в Сеть попали их совместные снимки.