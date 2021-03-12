Путин провел встречу с Алиевым и Пашиняном в Москве

, 12 марта. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Правительства Армении Николом Пашиняном реализацию соглашений по Карабаху.

Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным Ильхам Алиев и Никол Пашинян высоко оценили действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили вопросы, связанные с разблокировкой экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Как отметили участники встречи, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается. Ситуация остается стабильной.

Ранее стало известно, что глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо с жалобой на нарушение границ и попытки размещения армянских военных в Карабахе.