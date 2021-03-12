Баранец: Киев пытается отвлечь внимание от Донбасса переброской сил к границе Крыма

Москва, 12 марта. ВСУ стягивают технику к границам Крымского полуострова, что может быть «обманным маневром» для будущего возможного наступления в Донбассе.

Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с журналистами Nation News.

По мнению эксперта, в Киеве все же адекватно оценивают возможности ВСУ и понимают, что одолеть Вооруженные силы Российской Федерации, размещенные в Крыму, украинская армия не сумеет. Следовательно, Киев просто готовит провокацию, чтобы отвлечь внимание от Донбасса. Не секрет, что украинское руководство давно планирует захват территорий Донецкой и Луганской народных республик.

«Возможно, что сейчас проводится «операция заблуждение». Войска Украины сосредоточатся на крымском направлении, а в это время активнейшим образом идет подготовка крупной операции в Донбассе. Таким образом, можно говорить, что это операция на отвлечение от того, где на самом деле будет наносится главный удар», - предположил военный обозреватель «Комсомольской правды».

Украинские войска уже несколько месяцев стягиваются к линии соприкосновения в Донбассе. По мнению Баранца, если планируется военная операция, то армии Луганской и Донецкой народных республик будут к ней готовы.

Ранее в МИД РФ призвали украинское руководство не усугублять ситуацию в Донбассе.