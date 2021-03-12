В ФСВТС рассказали об эффективности ЗРПК «Панцирь» в борьбе с БПЛА

Москва, 12 марта. Россия получила значительное количество заявок на покупку комплексов «Панцирь» и ракетных систем С-400. Даже НАТО дала положительную оценку российским разработкам.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и зенитная ракетная система С-400 являются хитами продаж, заявил в эфире «Россия-24» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Панцирь» доказал свою эффективность даже в борьбе с дронами. Он не имеет конкурентов в своем деле, и это заключение не только российских специалистов, но и представителей НАТО. О положительной оценке ЗРПК можно прочитать в официальном докладе Альянса, добавил Шугаев.

Применение российской техники, в особенности комплексов «Панцирь», было достаточно эффективным в ходе антитеррористической операции в Сирии, заключил глава ФСВТС.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с рядом государств по поставкам комплексов С-400 и «Панцирь».